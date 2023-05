SAP: Analysten sehen Kurspotential von +8,35% - Kursziel bei 132,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie ist nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 132,60 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +8,35%. Am gestrigen Handelstag verzeichnete SAP eine negative Entwicklung um -0,20%. In der vergangenen Woche hingegen konnte ein Plus von +0,46% erzielt werden. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ neutral zu sein.

Aktuell teilen sich die Meinungen der Analysten bezüglich SAP wie folgt auf:

– Sechs Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf

– Fünf weitere sind optimistisch und empfehlen den Kauf

– Neun Experten halten das Papier für stabil und vergeben daher das Rating “Halten”

– Ein weiterer Experte empfiehlt jedoch den Verkauf

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,82.

Insgesamt sind also immer noch über 70% aller befragten Analysten...