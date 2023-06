SAP: Analysten sehen Kurspotential von +6,63% - Kursziel bei 132,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktie des deutschen Softwarekonzerns SAP verzeichnete am gestrigen Handelstag ein Plus von +0,96%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich somit eine Steigerung um insgesamt +2,03%. Der Markt scheint derzeit optimistisch gestimmt zu sein.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die SAP-Aktie auf 132,60 EUR geschätzt. Dies entspricht einem Potenzial von +6,63%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der vergangenen Tage.

Von insgesamt 34 Analysteneinschätzungen bewerten aktuell 24 Experten (70,59%) die Aktie als kaufenswert oder halten sie zumindest für optimistisch. Die restlichen zehn Analysten äußern sich dagegen zurückhaltend bis kritisch und empfehlen einen Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating liegt weiterhin bei 3,82 und signalisiert damit eine positive...