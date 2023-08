SAP: Analysten sehen Kurspotential von 10,16% bei einem Kursziel von 137,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktie des Softwareunternehmens SAP hat gestern eine leichte Kurskorrektur um -0,24% verzeichnet. Insgesamt konnte jedoch in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,28% erzielt werden. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 137,70 EUR und damit um +10,16% über dem aktuellen Stand. Von insgesamt 34 befragten Analysten empfehlen 23 die SAP-Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Weitere elf Experten bewerten sie mit “halten”. Das Guru-Rating beträgt nun 3,82 nach zuvor ebenfalls 3,82.

Die positive Einschätzung bleibt bestehen und gibt Anlegern einen Hinweis auf das mögliche Potenzial der Aktie.