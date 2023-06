SAP: Analysten sehen Kurspotential - 132,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktie von SAP konnte gestern ein Plus von +0,60% verzeichnen und hat somit in den vergangenen fünf Handelstagen einen Zuwachs von +1,31% erreicht. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel der SAP-Aktie liegt bei 132,60 EUR, was einem Potenzial von +7,39% entspricht.

• SAP mit einem Anstieg um +0,60%

• Mittelfristiges Kursziel für SAP bei 132,60 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt über 70%

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere achtzehn Experten bewerten sie als kaufenswert. Neun Experten halten die Aktie für neutral und lediglich einer spricht sich gegen eine Investition aus. Damit beträgt der Anteil optimistischer Bewertungen überzeugende +70,59%. Ein weiterer Indikator für den positiven Trend ist das unverändert gebliebene Guru-Rating mit 3,82.