SAP: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 137,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktien des Software-Unternehmens SAP werden derzeit als unterbewertet angesehen. Die Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Potenzial für die Aktie bei einem Kursziel von 137,70 EUR, was einer Steigerung um +10,50% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht.

• Am 10.08.2023 legten die Aktien von SAP um +1,40% zu

• Das Guru-Rating liegt nun bei 3,82 nach zuvor ebenfalls 3,82

Am gestrigen Handelstag konnte sich SAP mit einem Plus von +1,40% erneut positiv entwickeln und verzeichnete in den letzten fünf Tagen insgesamt eine Steigerung um +2,55%. Die Investoren scheinen somit aktuell optimistisch.

Laut Analyse halten fünf Experten die Aktie sogar für einen starken Kauf und weitere achtzehn setzen auf “Kaufen”. Elf Experten haben sich hingegen neutral positioniert (“Halten”).

Somit sind insgesamt +67,65% der befragten...