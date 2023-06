SAP: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +6,76% - Aktuelles Kursziel bei 132,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie hat gestern an der Börse ein leichtes Minus von -0,66% verzeichnet. Betrachtet man jedoch die vergangenen fünf Handelstage als Ganzes, so ergibt sich für Investoren eine positive Bilanz mit einem Plus von +0,81%. In Anbetracht dieser Entwicklung sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und das wahre Potenzial erst noch ausgeschöpft werden muss.

So liegt das mittelfristige Kursziel laut Analyse bei 132,60 EUR. Dies würde einen Zuwachs um +6,76% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in jüngster Zeit.

Von insgesamt 34 Analysten empfehlen dennoch immerhin 24 Investoren einen Kauf oder sogar starken Kauf der SAP-Aktie. Weitere neun Experten halten die Aktie für aussichtsreich genug zum Halten und lediglich einer rät zum...