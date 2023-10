SAP: Analysten glauben an Kurspotenzial von 11,72%

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie ist laut Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 137,70 EUR und damit etwa +11,72% höher als der aktuelle Wert.

• SAP steigt langsam um +0,24%

• Aktuelles Kursziel liegt bei 137,70 EUR

• Guru-Rating von SAP verbessert sich auf 3,82

Am gestrigen Handelstag legte die SAP-Aktie um +0,24% zu. In den vergangenen fünf Tagen betrug das Plus bereits +2,63%, was auf eine optimistische Marktlage hindeutet.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beläuft sich auf 137,70 EUR – ein Potential von rund +11,72%. Allerdings teilen nicht alle Analysehäuser diese Meinung nach dem aktuellen positiven Trend. Während fünf Experten die Aktie als “starkes Kaufsignal” bewerten und weitere achtzehn als “Kaufempfehlung”, halten elf Analysten sie für neutral (“halten”).

Insgesamt sind...