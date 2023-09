SAP Aktien – Platow Brief: „auf Rücksetzer lauern“. Warum? KI.

SAP Aktien – der Platow Brief mag die Aktie. Die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600) ist bereits seit längerem ein KAUF für den Platow Brief. Die SAP Aktie stehe jedoch aktuell vor einer technischen Korrektur, was Neueinsteigern Chancen zum Einstieg eröffne. Hier die aktuelle Einschätzung der SAP Aktie vom Platow Brief:



SAP weitet KI-Offensive aus SAP gibt im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) weiter Gas. Zum Monatsanfang wurde Walter Sun zum Global Head of Artificial Intelligence ernannt.

Der war in den vergangenen Jahren für die KI-Themen bei Microsoft zuständig und will erreichen, dass die SAP-Kunden KI künftig „in viel größerem Umfang als je zuvor in der Geschäftspraxis einsetzen“ können. Dabei helfen soll mit der auf Software-Management spezialisierten LeanIX auch ein langjähriger strategischer Partner, den SAP bis Ende 2023 übernehmen will.