SAP: Aktie wird von Analysten unterbewertet - Kurspotenzial von 10,48%

Die Aktien der SAP SE haben eine vielversprechende Zukunft vor sich. Die gestrige Kursentwicklung am Finanzmarkt betrug +1,42%, was zu einer positiven Bilanz von +2,57% für die vergangene Handelswoche führte und damit das Vertrauen in den Markt stärkte. Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch derzeit noch nicht angemessen bewertet.

• SAP erzielte am 10.08.2023 ein Plus von +1,42%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 137,70 EUR

• Das Guru-Rating steigt auf 3,82

Das mittelfristige Kursziel wurde durchschnittlich auf 137,70 EUR geschätzt und könnte somit Investoren ein Potenzial von bis zu +10,48% bieten – vorausgesetzt die Prognosen behalten ihre Richtigkeit. Insgesamt sind fünf Analysten optimistisch bezüglich eines Kaufs der Aktien bei SAP eingestellt.

18 weitere Experten beurteilten sie als “Kauf”, während elf andere...