SAP-Aktie: Das wird Rückenwind geben

Die SAP-Aktie (WKN: 716460) ist seit mehreren Monaten nicht zu stoppen. Am vergangenen Donnerstag stieg das Papier des deutschen Softwareriesen auf ein neues Allzeithoch. Nachdem der Aktienkurs am Freitag nach unten korrigierte, gelingt der SAP-Aktie mit einem Plus von +3% am Montagmorgen jedoch wieder ein guter Start in die Börsenwoche. Sie ist klarer Spitzenreiter im DAX. Was treibt momentan den Höhenflug der SAP-Aktie?