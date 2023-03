SAP Aktie: Ein vielversprechendes Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

In den letzten drei Monaten haben insgesamt 29 Analysten ihre Einschätzung zur SAP-Aktie abgegeben. Unter ihnen wurden 16 Bewertungen als “gut”, 10 als “neutral” und lediglich 3 als “schlecht” eingestuft. Damit ergibt sich im Durchschnitt eine positive Bewertung für das Wertpapier.

Betrachtet man die Empfehlungen aus dem letzten Monat, so gab es in dieser Zeit 16 mal das Urteil “gut”, zwölfmal wurde eine neutrale Einschätzung abgegeben und nur zweimal wurden Bedenken geäußert. Aus institutioneller Sicht gilt die Aktie daher derzeit kurzfristig als empfehlenswert.

Die beliebtesten Kursziele für die Zukunft liegen bei durchschnittlich 120,61 Euro pro Aktie. Das bedeutet im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 110,78 Euro ein Potenzial von rund 7,08 Prozent nach oben.

Was sagt das Chartbild über die Kursentwicklung von SAP...