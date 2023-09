SAP - Aktie unterbewertet: Kursziel 137,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie wird von Analysten als unterbewertet eingestuft. Demnach liegt das wahre Kursziel derzeit um +5,91% höher.

• SAP: Steigerung von +1,56% am 07.09.2023

• Das aktuelle Kursziel für die SAP-Aktie beläuft sich auf 137,70 EUR

• Die durchschnittliche Guru-Bewertung bleibt unverändert bei 3,86

Gestern konnte die SAP-Aktie an der Börse eine positive Entwicklung von +1,56% verbuchen und erzielt somit in den vergangenen 5 Handelstagen einen Anstieg um insgesamt +1,21%. Der Markt scheint also momentan relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Experten diese Entwicklung nicht vorhergesehen hatten, ist die Stimmung eindeutig. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt derzeit 137,70 EUR und würde Investoren eine Rendite von +5,91% ermöglichen.

Aktuell sind sechs Analysten überzeugt davon dass es sich bei der...