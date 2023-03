SAP Aktie überrascht positiv: Alle sind begeistert, obwohl keiner damit gerechnet hat

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP erzielt gegenwärtig ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 58,06 und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt von 49,67 Prozent. Insbesondere im Vergleich zur Branche für Software-Anwendungen mit einem Wert von 29,22 lässt sich eine signifikante Überbewertung feststellen.

Es ist anzumerken, dass SAP sowohl in Bezug auf das Gewinnwachstum als auch die Dividendenrendite eine positive Entwicklung aufweist. Trotzdem bleibt anzumerken, dass der gegenwärtige Marktwert des Unternehmens nicht unbedingt ein attraktives Einstiegsniveau für neue Investoren bietet.

Eine weitere interessante Tatsache ist der kürzliche Verkauf des Cloud-Geschäfts an Thoma Bravo für knapp zwölf Milliarden Euro. Dies zeigt das Engagement von SAP im Bereich der zukunftsträchtigen Technologien und stellt gleichzeitig einen signifikanten Schritt in...