SAP Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Sap: Überdurchschnittliche Performance und technische Einschätzung

Der Aktienkurs von Sap hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 32,13 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 9,11 Prozent gestiegen, was Sap zu einer Outperformance von +23,02 Prozent verholfen hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Sap mit einer Rendite von 3,14 Prozent im letzten Jahr um 28,99 Prozent überdurchschnittlich abschneiden. Diese starke Performance führte zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividende liegt Sap jedoch im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche (22,92 %) mit einer Ausschüttung von 1,63 % deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Sap derzeit überkauft ist, insbesondere basierend auf dem RSI7 mit 86,6 Punkten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen weist mit 38,89 darauf hin, dass Sap weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Sap-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt jedoch auch positive Signale, wie zum Beispiel die 200-Tage-Linie (GD200), die bei 125,39 EUR liegt und Sap die Einstufung "Gut" einbringt. Der aktuelle Aktienkurs von 141,2 EUR zeigt einen Abstand von +12,61 Prozent, was ebenfalls positiv zu bewerten ist. Beim GD50 hingegen liegt Sap mit einem Niveau von 135,04 EUR und einer Differenz von +4,56 Prozent im "Neutral"-Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Insgesamt zeigt sich daher, dass Sap in Bezug auf den Aktienkurs eine überdurchschnittliche Performance verzeichnet, jedoch bei der Dividende und dem RSI Schwächen aufweist. Die technische Analyse deutet jedoch auf eine insgesamt positive Einschätzung hin.

