SAP Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sap beträgt das aktuelle KGV 20. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" haben im Durchschnitt ein KGV von 69. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Sap damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Sap im Vergleich zur Branche Software eine niedrigere Dividende aus. Mit einer Dividendenrendite von 1,63 % liegt Sap 21,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 22,88 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Sap. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Aktie wird daher insgesamt neutral bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte Sap eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Insgesamt erhält Sap daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Sollten SAP Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich SAP jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SAP-Analyse.

SAP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...