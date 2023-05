SAP: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 132,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Am gestrigen Handelstag verlor die SAP-Aktie an Wert und schloss mit einem Minus von -1,13%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich dadurch ein Verlust von insgesamt -1,74%. Der Markt zeigt sich derzeit eher pessimistisch.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen die SAP-Aktie als unterbewertet an. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 132,60 EUR, was einem Potenzial von +9,48% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten optimistisch aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Von insgesamt 34 befragten Experten empfehlen 24 die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für kaufenswert. Lediglich neun Experten bewerten sie neutral und einer rät sogar zum Verkauf. Somit sind immerhin noch +70,59% der befragten Analysten positiv eingestellt.

Zusätzlich ist das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”...