SAP Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die deutschen Software-Unternehmen Sap hat eine Dividendenrendite von 1,25%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,67%. Dies bedeutet, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung für Sap. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen wird die Einschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet. Es wurden 7 positive und 0 negative Signale aus den sozialen Medien generiert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Stimmung für Sap hat sich zwar eingetrübt, es gab jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sap-Aktie liegt bei 16 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 33,18 und zeigt somit eine "Neutral" Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Sap.

