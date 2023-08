SAP Aktie hat ein Kurspotenzial von +7,29% - Analystenmeinung

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Nach Meinung der Bankanalysten ist die SAP-Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 137,70 EUR. Sollten die Experten Recht behalten, könnte sich für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +7,29% eröffnen.

Letzten Donnerstag legte SAP eine positive Wertentwicklung am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,90% hin. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich das Ergebnis auf insgesamt +3,62%, was relativ optimistisch erscheint.

Die Stimmung bei den Analysten ist ebenfalls positiv: Fünf Experten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 18 setzen das Rating “Kauf”. Eine neutrale Bewertung haben elf Analysten vergeben. Insgesamt sind somit noch rund zwei Drittel (67,65%) der Analysten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating wurde auf das Niveau “Guru-Rating NEU” angehoben und beträgt nun...