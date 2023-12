SAP Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Dividendenrendite für Sap beträgt aktuell 1,63 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,53 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen jedoch ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, mit 6 "Gut"-Signalen im Vergleich zu 2 "Schlecht"-Signalen. Dadurch wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Sap mit einer Rendite von 32,13 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 12,91 Prozent in der "Software"-Branche. Daraus resultiert ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sap liegt bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 67,98 als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Kriterien erhält Sap daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass Sap trotz der negativen Stimmung in sozialen Netzwerken und einer nur leicht über dem Durchschnitt liegenden Dividendenrendite in anderen Bereichen wie der Aktienkursentwicklung und dem KGV positive Bewertungen erhält.

