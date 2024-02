SAP Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Aktie von Sap liegt der RSI bei 13,45, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 19, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und mit "Gut" bewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte Sap in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 46,41 Prozent, was einer Outperformance von +34,97 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Software"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite mit 40,65 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Sap nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 20,87 insgesamt 71 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Software".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird festgestellt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verbessert hat, und das Unternehmen mehr Beachtung und Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Sap-Aktie in verschiedenen Kategorien ein "Gut"-Rating basierend auf den genannten Bewertungen und Indikatoren.

