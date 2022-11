SAP-Aktie: War das bereits der Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie konnte in den vergangenen sechs Monaten rund 13% gewinnen und ist am 17. November auf ein neues Sechs-Monats-Hoch bei 107,54 Euro gestiegen. Aktuell notiert die SAP-Aktie bei 105 Euro. Was macht die Aktie des deutschen Tech-Spezialisten langfristig an der Börse? Im Fokus: SAP-Aktie Auf Dekadensicht weist die Aktie von SAP einen Kurszuwachs von durchschnittlich +5,8%...