SAP-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

SAP befindet sich in einer Transformation in Richtung Cloud-Geschäft. Dies sei bei dem Softwareanbieter klar nachvollziehbar, schrieb Analyst Nay Soe Naing. Die Privatbank belässt die Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die SAP-Aktie jetzt zu kaufen. Bei Investitionen am Aktienmarkt müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um festzustellen,… Hier weiterlesen