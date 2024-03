SAP Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von Sap hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 64,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 55,63 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei 8,82 Prozent liegt. Auch im Branchenvergleich mit anderen Wertpapieren aus der "Software"-Branche liegt Sap mit einer mittleren jährlichen Rendite von 15,87 Prozent um 48,57 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Sap mit 177 EUR bewertet und liegt damit um +29,4 Prozent über dem GD200 (136,79 EUR), was ein positives Signal darstellt. Auch der GD50, der eine mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit 160,44 EUR um +10,32 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als positives Signal gewertet wird.

Die Stimmung und das allgemeine Interesse von Investoren und Nutzern im Internet sind ebenfalls wichtige Faktoren. In diesem Bereich zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über Sap unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Abschließend betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse. Sap weist hier einen Wert von 20,87 auf, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 70,89 als deutlich günstiger und unterbewertet angesehen wird. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

