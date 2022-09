SAP-Aktie: So hilft man mit Software im Ukraine-Krieg!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

SAP betont sein Potenzial in Krisenzeiten: Wie der deutsche Softwarekonzern kürzlich bekannt gab, helfe der Dienst „SAP Ariba“ dabei, Beschaffungslösungen im Umfeld des Ukraine-Kriegs aufzubauen. Demnach wird SAP den Dienst Unternehmen und Organisationen bis Ende 2022 kostenlos zur Verfügung stellen. „Ariba“ soll Einkäufer unterstützen, mit Millionen von Unternehmen in 190 Ländern über das SAP Business Network in Kontakt zu treten.… Hier weiterlesen