SAP Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Sap-Aktie wurde kürzlich einer eingehenden Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung und die Stimmung der Anleger zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 130,83 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 166,4 EUR liegt, was einem Unterschied von +27,19 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (146,95 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+13,24 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit acht Tagen dominierender negativer Kommunikation. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten weisen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen auf, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Sap liegt bei 1,25 Prozent, was 22,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sap liegt bei 20, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 74,08. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

