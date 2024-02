SAP Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Sap-Aktie wird aktuell positiv bewertet, basierend auf verschiedenen Analysekriterien. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 132,15 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 164,88 EUR liegt, was einer Abweichung von +24,77 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zu den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (149,71 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+10,13 Prozent). Somit erhält die Sap-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung. Der RSI7 beträgt 48,43, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung von 22,55 ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In einem Branchenvergleich hat die Sap-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 51,78 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 6,84 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +44,94 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Sap-Aktie mit einer Performance von 48,92 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Sap-Aktie ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und auch die analytische Seite zeigt überwiegend "Gut"-Signale. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sap-Aktie in verschiedenen Analysen und Bewertungen insgesamt positiv abschneidet und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

SAP kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich SAP jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen SAP-Analyse.

