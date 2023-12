SAP Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Der Aktienkurs von Sap hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,13 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 27,82 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei 4,31 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 10,39 Prozent, wobei Sap aktuell um 21,74 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von Sap bei 139,2 EUR und damit um +2,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund einer Distanz von +10,76 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt ein "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Sap in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Trotzdem wurden in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Daher wird Sap insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sap zeigt eine Ausprägung von 99,27, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,31, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Basierend auf diesem Gesamtbild wird die Aktie insgesamt mit einem Rating von "Schlecht" bewertet.

