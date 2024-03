SAP Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sap-Aktie beträgt aktuell 37, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Diskussionen auf sozialen Medienplattformen geben einen deutlichen Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Sap-Aktie wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer Einstufung des Unternehmens als "Schlecht" führt. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum sechs Handelssignale ermittelt, von denen vier als gut und zwei als schlecht eingestuft wurden. Dies führt letztlich zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sap derzeit eine Rendite von 1,25 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Software") von 21,35 % als schlecht eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Sap beträgt das aktuelle KGV 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 69 aufweisen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass Sap aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion führt.

