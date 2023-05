SAP: Aktie mit Potenzial - Kursziel 127,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAP-Aktien sind derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 127,50 EUR.

• SAP stieg am 03.05.2023 um +1,35%

• Mittelfristiges Kursziel von SAP beträgt 127,50 EUR

• Guru-Rating von SAP bleibt stabil bei 3,82

Am gestrigen Tag legte die SAP-Aktie an der Börse um +1,35% zu.

In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Plus insgesamt +1,67%, was auf eine optimistische Marktlage hinweisen könnte.

Die Bankanalysten schätzen das Potenzial der Aktie hoch ein und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 127,50 EUR.

Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,56%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

70.59% der Analysten bewerten die SAP weiterhin als kaufenswert oder mindestens neutral.

Das bekannte Guru-Rating bleibt unverändert bei einer...