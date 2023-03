SAP Aktie: Positive Nachrichten in Aussicht!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die SAP-Aktie kann mithilfe des technischen Indikators Relative Strength Index (RSI) bewertet werden. Der RSI setzt die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Basiswertes ins Verhältnis und gibt Auskunft darüber, ob das Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. In den letzten 7 Tagen lag der RSI für SAP bei 43,93, was bedeutet, dass sich das Wertpapier in einem ausgeglichenen Zustand befindet und daher ein “Neutral”-Rating erhält. Für eine langfristigere Betrachtung ist der RSI der letzten 25 Handelstage von Bedeutung. Hier zeigt sich SAP weder über- noch unterbewertet, womit die Aktie ebenfalls ein “Neutral”-Rating erhält.

Ist das KGV von SAP derzeit angemessen?

Die Aktie von SAP ist gegenwärtig mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 55,84 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche...