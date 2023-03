SAP Aktie: Neueste Entwicklungen und aktuelle Kursveränderungen

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) ist ein Indikator in der technischen Analyse, welcher zur Bewertung von überkauften oder überverkauften Titeln genutzt wird. Überkaufte Titel entwickeln kurzfristig Lösungen mit Kursrücksetzern, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne zu erwarten sind. In unserer Analyse betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für das Wertpapier von SAP. Derzeit weist das SAP-Papier im 7-Tage-RSI einen Wert von 64.13 Punkten auf, was bedeutet, dass es weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung des Wertpapiers hinsichtlich des RSI7. Im Gegensatz dazu schwankt der Wert des RSI25 weniger stark und bleibt im neutralen Bereich ohne Anzeichen einer Überbought- oder Oversold-Situation bei SAP.

Insgesamt erhält...