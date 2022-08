SAP-Aktie: Neuer CFO – warum Dominik Asam die richtige Wahl ist!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Personalie bei SAP: Wie der Software-Konzern am Mittwoch bekannt gab, habe man mit Dominik Asam einen neuen Finanzchef (CFO) gefunden. Demnach soll der Manager am 7. März 2023 als Chief Financial Officer starten. Asam ist jedenfalls kein Unbekannter. Der Manager ist seit 2019 Finanzvorstand beim Flugzeugbauer Airbus. Zuvor war Asam unter anderem bei Infineon und Siemens tätig gewesen. Der scheidende… Hier weiterlesen