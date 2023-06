SAP-Aktie mit Kursziel von 132,60 EUR - Potenzial von +6,45%

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Aktie des deutschen Softwareunternehmens SAP hat am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung von +0,84% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Plus von insgesamt +1,14%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 132,60 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +6,45% eröffnen.

Aktuell bewerten 6 Analysten die SAP-Aktie als starken Kauf und weitere 18 Experten empfehlen einen Kauf. Neun Analysten halten das Wertpapier für neutral und lediglich einer plädiert für einen Verkauf. Der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen liegt demnach aktuell bei über 70%.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,82 unverändert positiv.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die SAP-Aktie bietet Anlegern kurz- bis...