SAP Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Sap auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 3,31 Punkte, was darauf hinweist, dass Sap derzeit überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI ist Sap weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Sap also ein "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Sap von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Gleichzeitig wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab 3 Gut- und 2 Schlecht-Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 46,41 Prozent, was 38,42 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" liegt Sap aktuell 31,96 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sap-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 128,46 EUR. Der letzte Schlusskurs (150,34 EUR) weicht um +17,03 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Sap-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

