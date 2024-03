SAP Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Aktienwert aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum in Relation. Bei der Analyse von Sap wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 35,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sap-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 36,47 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Somit wird Sap in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Sap in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen über das Unternehmen verbreitet wurden. Dadurch erhält Sap insgesamt 7 positive Handelssignale und keine negativen Signale, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Sap bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Sap derzeit einen Wert von 1,25 Prozent, der niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,67 Prozent. Aufgrund dieser Differenz wird die Sap-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) von Sap bei 135,45 EUR, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 173,48 EUR, was einem Abstand von +28,08 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Sap-Aktie mit einer Differenz von +10,69 Prozent positiv ab. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund somit "Gut".

