SAP Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie Anleger feststellen konnten. Positiven Themen standen an sechs Tagen gegenüber, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere die Diskussionen über das Unternehmen Sap waren vorherrschend negativ. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Dies führte zu 6 "Gut"-Signalen (bei 2 "Schlecht"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation und somit zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" konnte Sap mit einer Rendite von 32,13 Prozent punkten, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,91 Prozent, wobei auch hier Sap mit 19,23 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiterer Faktor für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Sap wurde auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung hin untersucht. Dabei ergab sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen der Stimmung, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Schließlich liefert die technische Analyse weitere Einblicke. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sap-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 125,98 EUR. Der letzte Schlusskurs (138,24 EUR) weicht somit um +9,73 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (136,23 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,48 Prozent) und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Sap-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

