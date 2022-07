SAP-Aktie: Gewinnrückgang verzeichnet!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Der deutsche Softwarekonzern SAP AG (SAP) hat am Donnerstag für das zweite Quartal einen Gewinnrückgang verbucht, der vor allem auf geringere Einnahmen aus Softwarelizenzen sowie auf erhebliche Forderungsausfälle im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. Das Unternehmen kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von rund 500 Millionen Euro an.