SAP Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Sap-Aktie mit positiver Entwicklung in den letzten 12 Monaten

In den vergangenen 12 Monaten konnte die Sap-Aktie eine beeindruckende Performance von 53,17 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt lediglich um 14,77 Prozent gestiegen, was Sap eine Outperformance von +38,4 Prozent beschert. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Sap mit einer Rendite von 8,88 Prozent im letzten Jahr deutlich überzeugen und lag 44,29 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese überdurchschnittliche Entwicklung führte zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auch aus charttechnischer Sicht präsentiert sich die Sap-Aktie von ihrer positiven Seite. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 134,65 EUR, während der aktuelle Kurs bei 172,88 EUR liegt, was einer Abweichung von +28,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 154,64 EUR liegt mit einem Plus von 11,8 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Sap somit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Jedoch zeigt sich ein negativer Aspekt bei der Dividendenrendite, die aktuell bei 1,25 Prozent liegt und somit unter dem Branchendurchschnitt der "Software"-Branche von 17,67 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik von Sap.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Sap-Aktie auf Basis des Relative Strength-Index neutral eingestuft wird. Der RSI7 von 20,67 erhält eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 von 34,83 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

