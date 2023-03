SAP Aktie: Beeindruckende Entwicklungen auf dem Markt

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

SAPs Aktienkurs wird von Analysten positiv bewertet. In den letzten drei Monaten wurden 16 mal “Gut”, 10 mal “Neutral” und nur 3 mal “Schlecht” geurteilt, was im Durchschnitt einem guten Rating entspricht. Auf den zurückliegenden Monat bezogen zeigt sich ein ähnlich positives Bild: Hier gibt es sogar noch zwei Empfehlungen mehr für einen “Gut”-Titel. Aus institutioneller Sicht kann die SAP-Aktie kurzfristig also als vielversprechend eingestuft werden.

Zusätzlich weisen die Meinungen der Analysten auf ein durchschnittliches Kursziel von 120,61 EUR hin – ausgehend vom aktuellen Schlusskurs von 112,74 EUR könnte das eine Steigerung um satte 10,19 Prozent bedeuten! Der allgemein positive Tenor der Expertinnen und Experten bestärkt somit in einer Empfehlung zum Kauf.

Kurs von SAP steigt und signalisiert Kauf

Die SAP-Aktie hat in...