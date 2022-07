SAP-Aktie: Abstufung von Analysten!

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Seit Anfang des Jahres geht es für die Aktien von SAP nur in eine Richtung: gen Süden! Kosteten die Papiere zu Beginn des Jahres noch 125 Euro, so notieren sie aktuell nur noch bei 86 Euro. Worin ist dieser Absturz in Höhe von fast 31 Prozent begründet? Ist es die aktuelle Marktsituation, die den Preis von fast allen Aktien drückt… Hier weiterlesen