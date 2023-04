SANY Heavy Industry veröffentlicht 2022 Corporate Social Responsibility Report

Beijing (ots/PRNewswire) -SANY Heavy Industry („SANY", SSE: 600031), ein weltweit führender Hersteller von Schwermaschinen, hat den jährlichen Bericht über die soziale Verantwortung des Unternehmens (Corporate Social Responsibility, CSR) veröffentlicht, in dem die Fortschritte und Errungenschaften der Gruppe in Bezug auf die Strategie und Praxis der sozialen Verantwortung dargelegt werden, wobei der Schwerpunkt auf der Weitergabe der Erfahrungen von SANY bei der Bewältigung der klimatischen Herausforderungen liegt. Mit der Mission „Qualität verändert die Welt" bleibt SANY seinen Zielen treu und ist bestrebt, gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern eine bessere Welt zu schaffen.SANY hält sich an die Strategie der „intelligenten Digitalisierung, Elektrifizierung und Internationalisierung" und hat die Effizienz der Unternehmensführung und des Risikomanagements konsequent verbessert, die nachhaltige Entwicklung durch technologische Innovationen vorangetrieben und die Ziele der Umweltpolitik erfüllt, um eine grüne Wirtschaft zu verfolgen.SANY setzt sich auch für die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung und für die Erreichung der Ziele Chinas in Bezug auf Kohlenstoffspitzenwerte und Kohlenstoffneutralisierung ein und kümmert sich gleichzeitig besser um seine Mitarbeiter, konzentriert sich auf die Entwicklung von Talenten und investiert aktiv in und engagiert sich bei sozialen Veranstaltungen.„SANY hat schon immer aktiv seine wirtschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung wahrgenommen, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Mit Blick auf das Jahr 2023 werden wir weiterhin Chancen nutzen und mit unseren Partnern und allen Interessengruppen zusammenarbeiten, um einen nachhaltigen Entwicklungspfad zu beschreiten, der globale Herausforderungen angeht, einen größeren Wert für Mitarbeiter, Aktionäre und die Gesellschaft schafft und zur Erreichung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung beiträgt", sagte Xiang Wenbo, Vorsitzender von SANY Heavy Industry.Intelligente Digitalisierung, Elektrifizierung und Internationalisierung: SANYs globale Roadmap für die Zeit des WandelsDie globale Entwicklungs-Roadmap von SANY legt den Schwerpunkt auf die Nutzung der intelligenten Digitalisierung, um die „Dual Carbon"-Ziele zu erreichen, die Entwicklung der Elektrifizierung voranzutreiben, um saubere Energiechancen zu nutzen, und das globale industrielle Layout zu beschleunigen.Die Gruppe verändert konventionelle Produktions- und Verbrauchsmodelle hin zu einer grünen, energiesparenden und kreislauforientierten Entwicklung. Das Unternehmen treibt die Zukunft mit der Kraft der Daten voran und ist mit seiner intelligenten Digitalisierungsstrategie führend im technologischen Fortschritt der Branche, insbesondere im Bereich der kohlenstoffarmen Transformation der Produktentwicklung - unter Einbeziehung der Optimierung sauberer Technologien für Baumaschinenausrüstungen, einschließlich reiner Elektro- und Wasserstoffenergietechnologien.SANY verstärkt auch sein Engagement, mehr Ressourcen für den Ausbau des Auslandsmarktes und des Vertriebsnetzes bereitzustellen. Es verzeichnete im Jahr 2022 einen jährlichen internationalen Umsatz von 36,571 Milliarden Yuan (5,3 Milliarden USD).Stärkung der Unternehmensführung zur Förderung von technologischer Innovation, nachhaltiger und grüner Entwicklung, menschlicher Entwicklung und sozialer VerantwortungSANY hat ein standardisiertes und effektives Risikomanagement und eine interne Kontrollstruktur eingerichtet, um eine langfristige, nachhaltige Entwicklung zu erreichen und gleichzeitig die Systeme für Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle und Lieferantenmanagement zu verbessern, wobei die Nachhaltigkeit der Schlüssel zu den Unternehmensführungsprozessen ist.Im Jahr 2022 investierte SANY 7,826 Milliarden Yuan (1,13 Milliarden USD) in Forschung und Entwicklung, was einer Steigerung von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und 9,78 Prozent der Betriebseinnahmen ausmacht.SANY setzt saubere Produktionstechnologien ein, um Ressourcen zu schonen, das Recycling zu fördern und die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Im Jahr 2022 investierte das Unternehmen 3,22 Millionen Yuan (466.673,31 USD) in Photovoltaik-Projekte, die jährlich durchschnittlich 900.000 KWH erzeugen, wobei sich der Gesamtverbrauch an sauberer Energie auf 16,013 Millionen KWH beläuft. SANY investierte außerdem über 140 Millionen Yuan (20,29 Millionen USD) in die Kontrolle der Gasemissionen und reduzierte die VOC-Emissionen um 134,83 Tonnen.SANY hat seine Managementsysteme für Sicherheit in der Produktion und Gesundheit am Arbeitsplatz verbessert, um das Wohlbefinden und die Sicherheit von Mitarbeitern und Zulieferern zu gewährleisten und zu unterstützen, und setzt dabei auf die menschliche Komponente. Darüber hinaus hat sie verschiedene Veranstaltungen für die Mitarbeiter organisiert, um das Engagement und die Kommunikation zu fördern und ein besseres Arbeits- und Lebensumfeld zu schaffen.Im Jahr 2022 leisteten die SANY-Mitarbeiter 687,4 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Die Gesamtinvestitionen der Gruppe in verschiedene Sozialprojekte beliefen sich auf 45,769 Millionen Yuan (6,63 Millionen USD) und umfassten Initiativen zur Armutsbekämpfung, Katastrophenhilfe und öffentlichen Wohlfahrt.Für weitere Informationen über die SANY-Gruppe, die Muttergesellschaft von SANY Heavy Industry. Bitte besuchen Sie www.sanyglobal.com oder folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/sanyglobal) oder YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCMV8vy8fng3im3sptsb4IFQ).Medienkontakt:Yolanda, rongy@sanyglobal.comVertriebshotline: +86-731-85835199Video – https://mma.prnewswire.com/media/2064939/SANY_Dream.mp4Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sany-heavy-industry-veroffentlicht-2022-corporate-social-responsibility-report-301810883.htmlOriginal-Content von: Sany Group, übermittelt durch news aktuell