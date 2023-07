SANY 2023: Förderung erstklassiger Talente für die Zukunft der Fertigungsindustrie

Peking (ots/PRNewswire) -Die SANY Group ("SANY") hat sich im Laufe ihrer 23-jährigen Geschichte als Branchenführer mit einer anerkannten Unternehmenskultur, Arbeitsumgebung, Mitarbeiterfürsorge und -vergünstigungen sowie Talentförderung etabliert, und die „Förderung erstklassiger Talente" ist eine der drei erstklassigen Visionen des Unternehmens. SANYs Philosophie des "mitarbeiterorientierten Talentmanagements" ist der Schlüssel zum Erfolg bei der Schaffung einer erstklassigen Plattform, um das Wachstum der Mitarbeiter zu unterstützen, die Rechte und Interessen der Mitarbeiter zu wahren und Talente zu motivieren, um eine für beide Seiten vorteilhafte Entwicklung zu erreichen.Anfang dieses Jahres wurde SANY von Liepin, einer führenden Plattform für die Entwicklung von Talenten in China, die die 8. jährliche Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Chinas führendem Medium, The Paper, ausrichtete, zum „Außergewöhnlichen Arbeitgeber des Jahres 2022" ernannt. SANY wurde für „seine vielfältigen Anreizprogramme, die das Potenzial der Mitarbeiter inspirieren, den Wert der Mitarbeiter respektieren und ehren sowie eine bessere Zukunft mit seinen Mitarbeitern schaffen" anerkannt. Im Jahr 2021 belegte SANY den 10. Platz im Großraum China und den 230. Platz auf der Forbes' World's Best Employers-Rangliste, die in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista nach der Befragung von 150.000 Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten aus 58 Ländern erstellt wurde. Ende 2022 beschäftigte SANY insgesamt 26.374 Mitarbeiter und setzt sich für eine langfristige und nachhaltige Entwicklung ein, insbesondere für die Förderung der „She Power". Der Anteil der Frauen unter den Führungskräften des Konzerns beträgt 12,5 Prozent.Zusätzlich nutzte SANY die HRSSC-Serviceplattform, regelmäßige Gruppendiskussionen, Mitarbeiterkoordinierungssitzungen, Arbeitnehmerkongresse, Mitarbeiterbefragungen und vieles mehr, um die Anliegen und Erwartungen der Mitarbeiter zu erfahren und darauf zu reagieren. Bei einer internen Umfrage gingen 20.262 Fragebögen ein, die eine Mitarbeiterzufriedenheit von 87 Prozent ergaben. In der Zwischenzeit hat SANY ein umfassendes Anreizsystem eingeführt, das u. a. eine Prämie für die Steigerung der Bruttomarge, Aktienoptionen und Projektanreize vorsieht, um mehr Top-Talente zu gewinnen. Allein im Jahr 2022 gewährte SANY 32 Arbeitnehmern mit finanziellen Schwierigkeiten Zuschüsse in Höhe von 428.700 Yuan.Im Jahr 2022 nahmen 20.683 Personen an den SANY-Schulungsprogrammen und -Veranstaltungen teil. 78,4 Prozent der Mitarbeiter absolvierten eine Schulung mit einer durchschnittlichen Dauer von 96,8 Stunden pro Person.„Ich arbeite seit über einem Jahrzehnt mit SANY zusammen", sagte Hu Jiangxue, stellvertretender Direktor der SANY-Personalabteilung und Leiter des Hunan SANY Polytechnic College. „Unsere Kernphilosophie für das Personalmanagement ist der Erfolg der Mitarbeiter. Unsere Talentförderungsprogramme unterstützen Mitarbeiter dabei, Schulungen zu absolvieren und sich zu Junior-Ingenieuren für Robotik-Operationen weiterzuentwickeln. Durch das Erlernen digitaler und intelligenter Technologien möchten wir in den kommenden Jahren Ingenieuren, Verkaufsspezialisten und Arbeitern bei der beruflichen Transformation helfen".Das Jahr 2023 stellt auch für das Hunan SANY Polytechnic College einen wichtigen Wendepunkt dar. Die Vollzeiteinrichtung nimmt für das kommende Schuljahr eine Klasse von Schülern auf, die sich auf neue Energiefahrzeuge spezialisiert. Die Schule verfügt nun über vier Hauptbereiche: Intelligente Fertigung, Baumaschinen, Bauindustrialisierung und internationaler Handel, um Talente auszubilden, die von der chinesischen Fertigungsindustrie im Zeitalter von Industrie 4.0 dringend benötigt werden.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2152541/The_New_Journey_of_SANY.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/4160346/logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sany-2023-forderung-erstklassiger-talente-fur-die-zukunft-der-fertigungsindustrie-301875677.htmlPressekontakt:Dongxu Shen,shendx3@sany.com.cnOriginal-Content von: Sany Group, übermittelt durch news aktuell