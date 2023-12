SANTOS Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Santos":

Der Aktienkurs von Santos hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,62 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor 15,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt (-5,1 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -5,1 Prozent, und Santos übertrifft diesen Wert aktuell um 15,71 Prozent. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Santos veröffentlicht. Allerdings haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vermehrt mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Santos beträgt aktuell 1,01 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Santos für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Santos niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch", nämlich 4,41 % im Vergleich zu 20,83 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".