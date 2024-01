SANTOS Aktie: So geht’s nicht weiter!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschiebung der Stimmung bei Santos in Richtung Negativität festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen die Mehrheit der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigt. Aufgrund der registrierten negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Santos in dieser Hinsicht daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Energie" hat die Aktie von Santos im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,97 Prozent erzielt, was 16,39 Prozent über dem Durchschnitt (-7,43 Prozent) liegt. Der durchschnittliche jährliche Renditewert für Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -7,43 Prozent, und Santos liegt derzeit 16,39 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Santos derzeit mit 4,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22,47 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist auch ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Santos veröffentlicht. Dennoch waren die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was insgesamt zu einer Bewertung von "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.