SANTOS Aktie: Jetzt geht’s rund!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Santos liegt derzeit bei 9,85, was 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) von 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 8,97 Prozent erzielt, was 18,87 Prozent über dem Durchschnitt (-9,9 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -9,9 Prozent, was bedeutet, dass Santos derzeit 18,87 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Santos besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt erhält Santos daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Santos daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.