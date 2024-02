SANTOS Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Anlegerdiskussionen über Santos in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Aktie von Santos wird als angemessen bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, erzielte Santos in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,26 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +20,57 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,3 Prozent gefallen sind. Auch im Bereich "Energie" liegt Santos mit einer Überperformance von 20,57 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) wird die Aktie von Santos als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,14 liegt das Unternehmen 63 Prozent unter dem Branchen-KGV von 30,25. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Santos derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit 5,47 % im Vergleich zu 21,24 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".