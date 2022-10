SALTYBRANDS GmbH nimmt neue Dimensionen an: Hamburger Unternehmen wächst weiter und sucht mehrere neue Mitarbeiter

Hamburg (ots) -Die SALTYBRANDS GmbH, eine Onlinemarketing-Agentur mit Sitz im Herzen Hamburgs, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind aktuell Vertriebsmitarbeiter*innen und Grafiker*innen. Auch im Bereich Onlinemarketing werden neue Kolleginnen und Kollegen gesucht. Bewerber sollten bereit sein, sich mit vollem Einsatz in das junge, dynamische Team zu integrieren und mit ihm zu wachsen. Ein Studium oder bestimmte Berufserfahrung sind nicht erforderlich - damit sind auch Quereinsteiger und Berufsanfänger herzlich willkommen. Die Stellen bei der SALTYBRANDS GmbH sind ab sofort verfügbar.Die Geschäftsführer David Aydin und Julian Salz: "Die Nachfrage nach unseren Angeboten ist in den letzten Monaten stark angestiegen. Wir wollen unser Team daher nun schnell weiter ausbauen. Dafür suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die mit uns gemeinsam wachsen wollen."Die SALTYBRANDS GmbH steht für messbares Performance-Marketing. Das Unternehmen hilft Kunden aus der gesamten DACH-Region vor allem bei der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter und unterstützt sie zusätzlich dabei, Neukunden für ihr Angebot zu begeistern. Die Experten sind zudem stark im gesamten Onlinemarketing aufgestellt. Ihre Dienstleistungen sind in einem Wort: wirkungsvoll - das heißt exklusiv, ehrlich und progressiv. Die exklusive Agentur wählt gezielt aus, welcher Kunde und welcher Auftrag angenommen wird und stellt Ergebnisse stets an oberste Stelle. Die SALTYBRANDS GmbH nimmt regelmäßig an großen Veranstaltungen teil, oft auch mit dem gesamten Team. Aktuell umfasst dieses bereits 20 Mitarbeiter und soll mit dem Umzug in das neue, hochmoderne und über 600 Quadratmeter große Hamburger Büro mit zwei Dachterrassen in den nächsten Monaten um mehrere Mitarbeiter anwachsen."Für uns als Arbeitgeber sprechen viele Gründe: Wir sind als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet und arbeiten mit dem FAIRFAMILY-Konzept, was viele Benefits bereithält. Unsere Mitarbeiter arbeiten mit modernster Technik an vielseitigen Aufgaben für unterschiedlichste Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. So können sie Erfahrungen in innovativen, digitalen und spannenden Projekten sammeln und die Marketingwelt kennenlernen. Regelmäßige Teamevents und ein professionelles Onboarding sind für uns selbstverständlich. Neue Mitarbeiter absolvieren einen von uns entwickelten Videokurs, in dem sich bereits die meisten Fragen klären und der sie optimal auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Unsere Vision ist es, die Digitalisierung in Deutschland weiter voranzutreiben und Unternehmen dabei zu helfen, planbar neue Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Wir möchten dem Mittelstand mit unseren Prozessen helfen, auf lange Sicht wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei haben wir uns auf die Fahne geschrieben, keine klassische Marketing-Agentur zu sein, sondern ein professioneller Dienstleister für zielführendes Onlinemarketing", so die Geschäftsführer.Mehr Informationen finden Bewerber unter https://karriere.saltybrands.de/Pressekontakt:SALTYBRANDS GmbHMariam MarcinkiewiczE-Mail: Bewerbung@saltybrands.deWebseite: https://karriere.saltybrands.de/Original-Content von: SALTYBRANDS GmbH, übermittelt durch news aktuell