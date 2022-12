SAJ unterzeichnet Vereinbarung mit dem führenden europäischen Solarvertriebspartner Solarclarity zur Stärkung seiner Präsenz in Europa

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Der Anbieter von Solarwechselrichtern und Speicherlösungen SAJ (https://www.saj-electric.com/) („das Unternehmen") gab bekannt, dass das Unternehmen eine langfristige Kooperationsvereinbarung mit Solarclarity abgeschlossen hat, einem führenden Anbieter nachhaltiger Energiesysteme in den Niederlanden. Der Geschäftsabschluss erfolgte auf der Solar Solutions Düsseldorf 2022, die erste Satellitenveranstaltung von Solar Solutions International, die Solarexperten aus aller Welt zusammenbringt, um ihre neuesten Innovationen im Bereich Solarenergie zu präsentieren. Die Vereinbarung sieht vor allem die Markteinführung eines der wichtigsten Produkte von SAJ vor, die All-In-One-Speicherlösung HS2 (https://www.saj-electric.com/solarenergy-product/pro-9-39-63), die ab Januar 2023 bei Solarclarity erhältlich sein wird.„Die Geschäftsallianz mit Solarclarity stärkt unseren Ruf als vertrauenswürdiger und leistungsfähiger Experte und Innovator im Bereich Solarenergie, dessen Mission es ist, eine umweltfreundliche, intelligente und effiziente Energienutzungsumgebung zu schaffen, die ein gesundes und glückliches Leben zum Ziel hat. Wir werden bei der Beschleunigung unserer Marktdurchdringung in Europa vom Fachwissen von Solarclarity profitieren und werden unsere Marktpräsenz in der Region stärken, indem wir die digitalen Energielösungen für Wohngebäude von SAJ für mehr europäische Haushalte anbieten", sagte Samil Ouyang, CEO von SAJ.Die digitalen Energielösungen für Wohngebäude von SAJ sind auf lokale Nutzer zugeschnitten und werden von Grund auf aufgebaut, um mehr Komfort, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit zu gewährleisten, sowohl für neue Anwender als auch Anwender, die ihre bestehenden Solarsysteme aufrüsten möchten. Mit der eSAJ-Plattform, die eSAJ Home und eSAJ Service umfasst, können Hauseigentümer und Dienstleister das System auf einfache Weise überwachen, betreiben und warten.Die auf der Solar Solutions Düsseldorf 2022 präsentierte All-In-One-Lösung HS2 für Wohngebäude verbessert die Wirtschaftlichkeit und Stabilität der Stromversorgung für Privathaushalte beträchtlich. Das kompakte und einfach zu installierende HS2 ist kompatibel mit leistungsstarken Solarmodulen mit einem maximalen PV-Eingangstrom von 16 A und verfügt über einen Leistungsbereich von 3 bis 10 kW für einphasige und dreiphasige Modelle. Es kann Strom bereitstellen, um Wohnungen zu versorgen, und dient als Notfallstromversorgung. Stromrechnungen werden verringert, indem Tarife zu Höchst- und Niedrigstlastzeiten genutzt werden.Informationen zu SAJMit 17 Jahren Engagement und Professionalität hat sich SAJ als Pionier im Sektor der neuen Energien etabliert und bietet zuverlässige Solarwechselrichter, Speicherlösungen und mobile Energie-Service-Plattformen an. SAJ wurde vor kurzem für seine innovativen Designs mit den Design-Preisen von „iF" und „Red Dot" für 2022 ausgezeichnet.Weitere Informationen finden Sie auf www.saj-electric.comoder folgen Sie uns auf:Facebook: https://www.facebook.com/SAJsmartenergy/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/saj-electric/SAJ Marketing+86 (0) 6660 8588marketing@saj-electric.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/saj-unterzeichnet-vereinbarung-mit-dem-fuhrenden-europaischen-solarvertriebspartner-solarclarity-zur-starkung-seiner-prasenz-in-europa-301692254.htmlOriginal-Content von: SAJ, übermittelt durch news aktuell