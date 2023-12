SAI Leisure Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "KONE":

Das Stimmungsbarometer für die Aktie von Sai Leisure zeigt sich laut einer Analyse als neutral. Sowohl die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über einen längeren Zeitraum als auch die Veränderung der Stimmung ergaben ein langfristig neutrales Stimmungsbild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu der Bewertung "Neutral" führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Sai Leisure weist laut der Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 0,73 HKD verläuft und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,6 HKD aus dem Handel, was einen Abstand von -17,81 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 50 Tage darstellt. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutrale Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sai Leisure neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.