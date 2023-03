SAFe® 6.0 und SAFe® Studio Plattform: Die Art und Weise, wie Unternehmen geschäftliche Agilität erreichen, verändert sich

Boulder, Colorado, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) -Zwei wichtige Veröffentlichungen von Scaled Agile, Inc. ermöglichen es Unternehmen, den organisatorischen Wandel zu bewältigen, den Wertfluss zu beschleunigen, komplexe Technologien zu integrieren und Teams zu befähigen, ihre Aufgaben hervorragend zu erfüllenScaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe ®, dem weltweit zuverlässigsten System für geschäftliche Flexibilität, kündigte heute zwei neue Vorzeigeprodukte an: SAFe ® 6.0 und SAFe ® Studio. SAFe 6.0 ist die neueste Version des Scaled Agile Frameworks®, einschließlich Kursen, Zertifizierungen, Werkzeugen und Online-Lernangeboten. SAFe Studio ist die neue Plattform, auf der SAFe-Experten SAFe lernen, üben und verwalten können.„SAFe ist zum weltweiten Standard für Unternehmen geworden, um Geschäftsfähigkeit im großen Maßstab zu erreichen. Wir nehmen diese Verantwortung ernst und investieren kontinuierlich in die Weiterentwicklung von SAFe, um die neuesten Technologie- und Geschäftstrends zu unterstützen und zu ermöglichen. Diese neuen Veröffentlichungen stellen einen bedeutenden Fortschritt dar, wie Unternehmen SAFe-Praktiken in die tägliche Arbeit integrieren, die Veränderung festigen und die Vorteile echter Geschäftsfähigkeit erreichen", so Chris James, Geschäftsführer von Scaled Agile.SAFe ® 6.0Scaled Agile Framework ®Die Anleitung zur Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen, denen Organisationen gegenüberstehen, wurde in diesen Schlüsselbereichen weiterentwickelt:- Beschleunigung des Werteflusses für Teams, Agile Release Trains (ARTs), Solution Trains und Portfolios mit acht neuen Flow-Mitteln- Unternehmen mit den Geschäfts- und Technologiemustern auszustatten, die für die Ausweitung von SAFe in der gesamten Organisation erforderlich sind, mit Anleitungen für agile Führungsteams, geschäftsfähige ARTs und agile Geschäftsfunktionen- Weiterentwickelte Verantwortlichkeiten und Zusammenarbeit für wichtige SAFe-Rollen, die ihre Bedeutung in einer agilen Geschäftsumgebung widerspiegeln- Beschleunigung der Einführung neuester Technologien durch Anleitung zur Entwicklung von KI-, Big Data- und Cloud-Funktionen- Bessere Ergebnisse mit erweiterten Anleitungen zu OKRs und verbesserten Tools zur Messung von Kompetenz und Flow.„Zentral für diese Weiterentwicklung von SAFe ist ein tieferes Verständnis des Flows", so der Schöpfer und Chef-Methodologist von SAFe, Dean Leffingwell. „Mit unserer Fähigkeit, den Flow zu messen, haben wir eine neue und quantitative Grundlage, um zu verstehen, was passiert, wie die Dinge funktionieren und was wir tun können, um es zu verbessern", fügte er hinzu.Andrew Sales, ebenfalls ein Chef-Methodologist, kommentierte: „Dies ist vielleicht der größte Durchbruch für SAFe und unsere Industrie, weil wir verstehen können, wie man messen und verbessern kann, was früher nicht greifbar und nicht messbar war."Lern- und PraxisressourcenDiese neuesten Erfolgsmuster spiegeln sich in Updates des SAFe-Kursmaterials, des Online-Lernens und der Praxisressourcen wider, die alle in SAFe Studio verfügbar sind. Leading SAFe ®, einer der beliebtesten Kurse von Scaled Agile, ist jetzt in Sprachen wie brasilianisches Portugiesisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch und Spanisch verfügbar, mit einem anspruchsvollen und fortlaufenden Lokalisierungsplan für Lern- und Praxisressourcen.SAFe ® Studio PlattformSAFe Studio wurde mit Blick auf Unternehmen entwickelt und ist die Evolution der Abonnement-basierten Plattform, die SAFe-Experten befähigt, SAFe zu lernen, zu üben und zu verwalten. Es wurde entwickelt, um organisatorischen Wandel zu managen, indem es SAFe-Richtlinien in die Ausführung übersetzt, Mitarbeitern hilft, sich an eine andere Arbeitsweise anzupassen und darin zu glänzen sowie all dies in der gesamten Organisation und allen Geschäftseinheiten zu erreichen.Das neue SAFe Studio wird Trainer und Coaches, Teams, Einzelpersonen und Scaled Agile-Partner mit den wichtigsten SAFe-Lern- und Praxisinhalten unterstützen:- On-Demand-Lernoptionen mit selbstgesteuerten Lernmodulen und praktischen Mitbringseln- Kuratierte Tools und Inhaltswiedergabelisten auf der Grundlage von Mitarbeiterinteressen und Rollen- Unternehmensorientierte Tools zur Verwaltung und Verbesserung der SAFe-Praktiken- Integration von Wachstumsempfehlungen zur Verfolgung der Fortschritte- Lokalisierung von Inhalten für eine globale Belegschaft- Verbesserte Partnerfinder – jetzt nach den fünf wichtigsten Fähigkeiten kategorisiert, die von Unternehmen am meisten geschätzt werden, um aus über 500 globalen Scaled Agile-Partnern auszuwählen.„Das Konzept von SAFe Studio ist ein bedeutender Schritt vorwärts in der Art und Weise, wie Teams und Unternehmen SAFe nutzen und praktizieren werden", so Inbar Oren, Produktvorstand von Scaled Agile. „Mit dem heutigen Start beginnt die Reise unseres Engagements, eine erstklassige Unternehmensplattform zu liefern, die fortschrittliche Technologien nutzt, um Unternehmen und Behörden in die Lage zu versetzen, sich schnell an Veränderungen in schnelllebigen Märkten anzupassen."Weitere Informationen finden Sie auf scaledagile.com/2023-march-launch-details (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3811761-1&h=1216494523&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3811761-1%26h%3D1630629487%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fscaledagile.com%252F2023-march-launch-details%26a%3Dscaledagile.com%252F2023-march-launch-details&a=scaledagile.com%2F2023-march-launch-details).Informationen zu Scaled Agile, Inc.:Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe ®, dem weltweit zuverlässigsten System für Geschäftsflexibilität. Durch integrierte Lösungen, die Teams dabei helfen, bessere Arbeitsweisen zu erschließen, definiert Scaled Agile die Art und Weise neu, wie die führenden Organisationen der Welt Kundenwert identifizieren und liefern, auf aufkommende Chancen setzen und Geschäftsergebnisse verbessern. Mehr als 20.000 Unternehmen und Behörden verlassen sich auf SAFe und das globale Partnernetzwerk von Scaled Agile, um digitale Innovationen zu beschleunigen und in einem sich schnell verändernden Markt zu bestehen. Weitere Informationen finden Sie auf scaledagile.com.

Pressekontakt:Regina Cleveland,Direktorin für Kommunikation,regina.cleveland@scaledagile.com

Original-Content von: Scaled Agile, Inc., übermittelt durch news aktuell